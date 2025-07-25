Фартук перекочевал из кухни в политику. Как женщины используют его в борьбе с мужчинами?

CNN: Фартук становится самой политизированной вещью сезона

В 2025 году казалось бы самый неприметный предмет гардероба — фартук — переживает своего рода культурный ренессанс. Кухонный атрибут мелькает на подиумах и страницах популярных блогеров, становится частью арт-инсталляций, а CNN и вовсе называет его самой политизированной вещью сезона. Как фартук из главного символа консерватизма стал инструментом борьбы с патриархатом?

Почему фартук стал модным?

Традиционно фартук ассоциировался с домашним бытом, но сегодня он вышел далеко за стены кухни. «Фартук переживает настоящее возрождение в массовой культуре и становится частью мировой моды», — считают обозреватели.

Профессор моды из Лондонского колледжа Джудит Кларк сопоставляет фартук с талисманом — мостом между личной историей и общим контекстом. «Он как талисман. Надеваешь — и сразу чувствуешь тепло, вспоминаешь близких», — объясняет художница, использующая фартуки в своих арт-инсталляциях.

Селена Гомес Кадр: телешоу Selena + Chef / HBO Max

Фартук вернулся как часть запроса общества на медленную моду и честность. Люди все чаще выбирают вещи, которые не просто выглядят красиво, а несут в себе скрытые смыслы. На этом фоне фартук — простая, почти бытовая вещь, — превращается в личный манифест.

Одной из первых запрос публики на честность почувствовала американка Мередит Хейден. Кулинарная блогерша сделала фартук частью своего имиджа, демонстрируя поклонникам обычную рутину. В ее роликах фартук — не просто реквизит, а олицетворение открытости перед аудиторией, некий протест против идеализации быта.

Как фартук стал символом протеста?

Исторически фартук был маркером рабочих профессий: обычно его носили повара, пекари, домработницы и швеи. А в культуре он закрепился как символ невидимой женской работы — той, что не оплачивается и воспринимается домочадцами «по умолчанию».

Американские правые и религиозные движения до сих пор используют его в визуальном коде «идеальной хозяйки» или «традиционной жены»

Теперь же фартук, напротив, стал символом протеста против патриархального строя. Его используют художники, активисты и дизайнеры, чтобы переосмыслить роли, которые навязывались женщинам десятилетиями.

Японская художница Ешико Шимад, например, показала традиционный фартук каппоги в своем перформансе Tied to Apron Strings как метафору подавленной женской истории и коллективной вины. Фартук здесь — знак молчаливой покорности, превращенный в акт сопротивления.

Последователи феминизма объясняют, что фартук неспроста стал символом борьбы — это стратегия, знакомая по истории с мини-юбкой 1960-х: взять то, что использовалось против тебя, и превратить это в оружие.

И пока консерваторы пропагандируют с помощью фартука традиционные ценности (в том числе благодаря популярным блогерам, таким как Нара Смит и Ballerina Farm), «левые», напротив, противостоят с его помощью патриархальному строю.

Причем в этот процесс вовлечены и мужчины. На прошедшей в Париже мужской неделе моды дизайнеры активно использовали эстетику рабочей одежды — от плотных тканей до поварских фартуков. Так они демонстрировали уважение к физическому труду вне зависимости от пола, переосмысляли понятие маскулинности и гендерных ролей в целом.

Кто популяризовал фартук?

После соцсетей фартук ворвался и в модную индустрию: на последнем показе Prada он стал центральным элементом коллекции. Его надевали поверх женских платьев, сочетали с мужскими рубашками, небрежно завязывали — как защиту и как жест заботы.

Дизайнеры Миучча Прада и Раф Симонс объяснили идею так: это одежда для тех, кто хочет защищаться от агрессии мира, но делает это с нежностью

А модный дом Fendi в прошлом году выпустили линию утилитарных кожаных фартуков для мужчин — с элементами плотницкого ремесла. По мнению модных критиков, теперь фартук — маркер мужской включенности в быт, а не просто аксессуар для гриля.

Австрийский бренд Koo пошел другим путем. Дизайнеры марки выпускают двухсторонние фартуки, вдохновленные традициями региона Бургенланд, — самой молодой из земель Австрии, которая приобрела статус земли только в 1921 году. Эти фартуки признаны частью нематериального наследия ЮНЕСКО.

Модель на показе Christian Dior Фото: Victor Boyko / Getty Images

Вслед за показами в дизайнерских фартуках начали появляться и главные мировые звезды, среди которых оказались Гвинет Пелтроу, Виктория Бэкхем и Селена Гомес, выпускающие собственные кулинарные шоу.

«Фартук — это не маска. Он показывает, кем ты являешься», — так неожиданную тенденцию объясняет американский активист Кейси Лайон.