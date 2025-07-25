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10:57, 25 июля 2025Культура

Мадагаскар примет участие в «Интервидении»

Дуэт Denise и D-Lain представит Мадагаскар на конкурсе «Интервидение»
Ольга Коровина

Кадр: HIRA TIAKO / Youtube

Музыканты из Мадагаскара примут участие в международном музыкальном конкурсе «Интервидение». Об этом сообщает ТАСС.

«Честь представлять островное государство выпала звездному дуэту Denise и D-Lain», — сказано в публикации.

Известно, что певец Ратолоджанари Лалайна Жосиа (D-lain) в 2009 году получил награду как лучший госпел-вокалист, а в 2012-м стал победителем в конкурсе Castel Live Opera. Певица Denise в 2014-м выиграла конкурс «Таланты острова Африка», после чего заключила контракт с всемирно известным лейблом Universal Music. У себя на родине она организовала крупнейший музыкальный фестиваль.

«Интервидение» состоится 20 сентября на «Live Арене» в Москве. Россию представит певец Ярослав Дронов, известный под псевдонимом SHAMAN. Среди объявленных стран-участников — США, Китай, Азербайджан, Белоруссия, Венесуэла, Вьетнам, Египет, Индия, Казахстан, Катар, Колумбия, Куба, Кыргызстан, ОАЭ, Россия, Сербия, Таджикистан, Узбекистан, ЮАР.

Ранее президент России Владимир Путин объяснил значение «Интервидения». По словам главы государства, конкурс ориентирован на продвижение общечеловеческих культурных, семейных и духовных ценностей, которые разделяют все страны, входящие в объединение.

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