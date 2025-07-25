Пользователи сети отругали полную туристку за отказ бронировать два места в самолете

Пользователи соцсети отругали полную туристку за отказ от покупки дополнительного места в самолете во время путешествий. О том, почему не бронирует второе сиденье, девушка рассказала в TikTok.

Авиакомпании рекомендуют всем тучным путешественникам брать на себя сразу два места, чтобы не занимать сиденья попутчиков. Однако Кирсти Лиэнн объяснила, что этот метод подходит не всем туристам.

«Бронирование двух мест может обойтись невероятно дорого, и для многих людей траты выходят за рамки их бюджета. К тому же, это не всегда работает на сто процентов. Я много раз общалась с сотрудниками авиаперевозчиков, которые не понимали, зачем мне два кресла», — призналась автор публикации.

По ее мнению, бронь дополнительного сиденья рядом с собой чаще всего пропадает из-за непредвиденных обстоятельств: самолеты могут поменять перед вылетом, и новый борт будет иметь другую рассадку, или авиакомпания может продать занятое место другому клиенту. «Я знаю, что бронирование второго места отлично подходит некоторым. Однако это не универсальное решение для всех людей с пышными формами», — подчеркнула путешественница.

Другие пользователи с ней не согласились. «Не проще ли сейчас просто сбросить вес? Все эти проблемы исчезнут сами собой», — написал один. Другой предложил сократить расходы на еду, чтобы позволить покупать сразу два места.

Однако некоторые комментаторы предложили авиакомпаниям делать большие сиденья. «Это не было бы проблемой, если бы перевозчики делали свои кресла разумного размера, а не пытались бы набить людей в салон, как сардин в банку», — пришла к выводу одна подписчица.

Ранее пассажир авиакомпании Delta пожаловался на занявшего два места тучного попутчика и получил поддержку в сети. Мужчина признался, что из-за тесноты ему пришлось сидеть одним бедром на кресле жены, поэтому он пошел к бортпроводнику и попросил пересадить незнакомца.