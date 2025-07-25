Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
19:19, 25 июля 2025Ценности

Россиянкам назвали три самых модных летних платья

Стилист Александр Рогов назвал платья-футболки длины макси самыми модными летом
Алина Гостева
Алина Гостева

Фото: Mauro Del Signore / Shutterstock / Fotodom  

Стилист Александр Рогов назвал россиянкам три самых модных летних платья 2025 года. Соответствующий пост появился в его Telegram-канале.

По словам эксперта, в текущем сезоне наиболее актуальными оказались короткие прямые платья свободного кроя. Также список популярных возглавили изделия с кружевными вставками и отделкой и платья-футболки длины макси.

В качестве примера специалист привел снимки девушек в указанных нарядах черного белого, серого и коричневого цветов.

Ранее в июле сообщалось, что модные в 1990-х годах платья вновь стали трендом летом 2025 года. Речь идет о бандажных фасонах данного предмета гардероба, которые появились на показе французского бренда Herve Leger в 1992 году.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Российские военные совершили прорыв одновременно в трех ключевых городах

    Осужденному вору в законе предъявили высокий криминальный статус

    Кристина Агилера вышла в свет в наряде из нитей

    Махачев выгулял тигра в Абу-Даби

    Стало известно о погибшем гражданине КНР при крушении Ан-24

    В российском музее изобрели парфюм с запахом древних эпох

    Украинская компания попыталась засудить российского блогера за пародию на «Орла и решку»

    Разработан революционный способ превращения ртути в золото

    Пожилой писатель застрял в Индии из-за тяжелой болезни

    Адвокат генерала Попова отреагировал на решение суда по апелляции на приговор

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости