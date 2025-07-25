Российский военкор пропал в зоне спецоперации

Военкор Андрей Филатов пропал под Красноармейском после удара FPV-дрона ВСУ

Военный корреспондент Андрей Филатов пропал в зоне специальной военной операции (СВО). Об этом в своем Telegram-канале сообщил его коллега Юрий Котенок.

По предварительной информации, российский военкор попал под удар FPV-дрона Вооруженных сил Украины (ВСУ) под Красноармейском (украинское название — Покровск). Были обнаружены его камера и мотоцикл.

При этом Котенок уточнил, что официальных данных пока нет. «Все новости — с приставками "предположительно" и "якобы"», — отметил он.

Ранее военный блогер Борис Рожин рассказал, что положение ВСУ в Красноармейске резко ухудшается, остановить наступление армии России не удается. По его словам, ситуация для украинской армии усугубляется тем, что российские диверсионно-разведывательные группы начали проникать в сам Красноармейск, что ведет к дезорганизации обороны.