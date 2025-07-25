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13:01, 25 июля 2025Бывший СССР

Зеленский назвал украинских военных оружием

Зеленский назвал украинцев оружием, прося деньги у Запада
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Guglielmo Mangiapane / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский, прося денег у стран Запада на выплату зарплаты военным, назвал их оружием. Его слова передает «Страна.ua».

«Ранее европейцы отказывались давать деньги на заработные платы наших военных, только на оружие. Но так получается, что наши военные могут быть именно этим оружием, которое защищает всех», — заявил украинский лидер.

По его словам, Украине нужно найти 65 миллиардов долларов, 40 из которых нужны для закрытия дефицита, а 25 миллиардов пойдут на производство дронов.

Ранее Зеленский заявил о договоренности с лидером США Дональдом Трампом о поставке украинских дронов на миллиарды долларов. По его словам, секретарю СНБО Рустему Умерову, главе Минобороны Украины Денису Шмыгалю и внештатному советнику Александру Камышину была поручена подготовка договора о поставках украинских дронов в США на 30 миллиардов долларов.

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