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15:17, 26 июля 2025Мир

Германия передала Киеву три системы Patriot

WP: Германия передала Киеву три ЗРК Patriot и обсуждает новые поставки
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Annegret Hilse / Reuters

Германия уже передала Киеву три зенитных ракетных комплекса (ЗРК) Patriot и обсуждает с Вашингтоном дальнейшие поставки и восполнение своих арсеналов. Об этом пишет Washington Post (WP) со ссылкой на неназванных чиновников.

«Берлин уже передал Украине три системы [Patriot] и ведет переговоры с Вашингтоном об отправке новых и восполнении [арсеналов]», — говорится в материале.

Как пишет издание, помимо ЗРК, инициатива США по поставкам оружия на Украину за счет Европы может включать отправку радиолокационных станций, комплексов радиоэлектронной борьбы, дронов-перехватчиков и артиллерии.

Ранее в июле глава Минобороны Литвы Довиле Шакалене пообещала выделить Украине 30 миллионов евро на закупку Patriot.

В том же месяце Министерство обороны России сообщило, что ВСУ за неделю лишились четырех пусковых установок из состава ЗРК Patriot за сотни миллионов долларов.

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