Китай предложил создать новую международную организацию

Китай предложил создать международную организацию по сотрудничеству в сфере ИИ

Премьер Госсовета КНР Ли Цян на Всемирной конференции по искусственному интеллекту (ИИ), проходящей в Шанхае, озвучил инициативу Китая о создании международной организации по сотрудничеству в сфере ИИ. Об этом сообщает Reuters.

Как отмечается в материале агентства, предложение, которое политик сопроводил заявлением о готовности Китая координировать глобальные усилия по регулированию ИИ-технологий и делиться своим опытом в этой области, особенно со странами Глобального Юга, говорит о том, что Пекин «позиционирует себя как альтернативу США в борьбе за влияние в сфере этих революционных технологий».

Не упоминая Вашингтон, Ли Цян раскритиковал попытки некоторых государств и компаний сделать ИИ эксклюзивной игрой. «Глобальное управление ИИ в целом по-прежнему фрагментировано. Между странами существуют большие различия, особенно в таких областях, как концепции регулирования и институциональные правила», — сказал он.

Ранее на этой неделе администрация президента Соединенных Штатов Дональда Трампа опубликовала план развития ИИ, направленный на значительное расширение экспорта в этой сфере США союзникам, в то время как для Китая доступ к технологиям собираются еще больше ужесточить.