Массовое ДТП произошло в Московской области

На Дмитровском шоссе в Московской области столкнулись четыре автомобиля

На Дмитровском шоссе рядом с деревней Шолохово произошло массовое ДТП с участием четырех автомобилей. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».

По словам очевидцев, в настоящее время из-за аварии движение в сторону области парализовано. Отмечается, что от удара одна из легковушек вылетела с дороги. На месте происшествия находятся сотрудники ГАИ и скорой помощи. По предварительной информации, есть пострадавшие. Деталей произошедшего не приводится.

Ранее семь машин загорелись после крупного ДТП на 399-м километре трассы М-4 «Дон» в Елецком районе Липецкой области. Пострадал минимум один человек.