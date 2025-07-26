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00:59, 26 июля 2025Россия

Массовое ДТП произошло в Московской области

На Дмитровском шоссе в Московской области столкнулись четыре автомобиля
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Belkin Alexey / news.ru / Global Look Press

На Дмитровском шоссе рядом с деревней Шолохово произошло массовое ДТП с участием четырех автомобилей. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».

По словам очевидцев, в настоящее время из-за аварии движение в сторону области парализовано. Отмечается, что от удара одна из легковушек вылетела с дороги. На месте происшествия находятся сотрудники ГАИ и скорой помощи. По предварительной информации, есть пострадавшие. Деталей произошедшего не приводится.

Ранее семь машин загорелись после крупного ДТП на 399-м километре трассы М-4 «Дон» в Елецком районе Липецкой области. Пострадал минимум один человек.

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