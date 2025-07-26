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03:23, 26 июля 2025Бывший СССР

Медведчук назвал единственный путь для Украины

Медведчук назвал воссоединение с Россией единственным путем для Украины
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Воссоединение с Россией является единственным путем для будущего народа Украины. Такое мнение высказал бывший глава партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», председатель совета движения «Другая Украина» Виктор Медведчук в интервью ТАСС.

Он отметил, что соответствующее решение приняли уже шесть регионов, выразив уверенность, что это «только начало большого исторического процесса воссоединения исторически русских земель».

«Надо обустраивать будущее украинского народа, и путь здесь один — воссоединение с Россией», — подчеркнул политик.

Он также раскритиковал украинского президента Владимира Зеленского, обвинив его в сдаче суверенитет страны и уничтожении ее экономики. «Институты государства разрушены, законы не соблюдаются», — указал Медведчук, добавив, что граждан хотят лишать гражданства и запретить им голосовать.

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