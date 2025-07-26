Медведчук назвал воссоединение с Россией единственным путем для Украины

Воссоединение с Россией является единственным путем для будущего народа Украины. Такое мнение высказал бывший глава партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», председатель совета движения «Другая Украина» Виктор Медведчук в интервью ТАСС.

Он отметил, что соответствующее решение приняли уже шесть регионов, выразив уверенность, что это «только начало большого исторического процесса воссоединения исторически русских земель».

«Надо обустраивать будущее украинского народа, и путь здесь один — воссоединение с Россией», — подчеркнул политик.

Он также раскритиковал украинского президента Владимира Зеленского, обвинив его в сдаче суверенитет страны и уничтожении ее экономики. «Институты государства разрушены, законы не соблюдаются», — указал Медведчук, добавив, что граждан хотят лишать гражданства и запретить им голосовать.