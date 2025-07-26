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07:40, 26 июля 2025Бывший СССР

Медведчук объяснил нежелание Запада «менять» Зеленского

Медведчук: Запад не меняет Зеленского, потому что он может всех сдать
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Kremlin Pool / Globallookpress

Владимира Зеленского можно поменять хоть «на попугая», но Западу это невыгодно, поскольку он может всех сдать. Такое мнение в интервью ТАСС выразил бывший глава партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», глава движения «Другая Украина» Виктор Медведчук.

«Коллективный Запад может заменить Зеленского на кого угодно, хоть на попугая или дрессированную обезьяну, если ему это будет выгодно, но это абсолютно ничего не меняет для украинцев», — отметил он.

По словам Медведчука, Зеленский дал понять главе Соединенных Штатов Америки Дональду Трампу, что он готов подписать все что угодно — после скандала в Белом доме тот стал «шелковым и податливым».

Помимо этого, политик заявил, что в отношениях с Евросоюзом и Великобританией хорошо прослеживаются коррупционные схемы на сотни миллиардов долларов. «Зачем им сегодня менять Зеленского, который, лишившись кормушки, начнет всех сдавать, как он это по своему обыкновению делает?», — порассуждал он.

Ранее Медведчук заявил, что на Украине произошел дефолт. По его словам, это признали все западные эксперты в области экономики и инвестиций

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