Россия и Украина составили списки для обмена гражданских лиц

Депутат Кузнецов: У России и Украины есть списки гражданских для обмена 20 на 20

Россия и Украина составили предварительные списки гражданских лиц для обмена в формате «20 на 20». Об этом депутат Госдумы Дмитрий Кузнецов сообщил ТАСС.

«У нас на руках есть первые верифицированные списки: как у России, так и у Украины. Это те, кого мы посещали в рамках взаимного посещения гражданских пленных весной 2023 года. Они у нас в виде видео из мест заключения. Речь идет о формате 20 человек на 20», — сказал он.

Депутат отметил, что в 2023 году его аппарат вел работу с украинским омбудсменом Дмитрием Лубинцом. Они перекрестно посещали пленных. Также Кузнецов показал видео с 17 арестованными на Украине лицами, которые, по мнению СБУ, сотрудничали с Россией. На кадрах, переданных Киевом, заключенные оценивают свое положение как удовлетворительное и выражают надежду на скорейший обмен.

Ранее в июле президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев ищет формат для обмена гражданскими лицами с Россией.