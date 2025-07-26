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05:01, 26 июля 2025Забота о себеЭксклюзив

Россиян предупредили о вреде закусок из кабачков

Доцент Росбиотех Быстров: У холодных закусок из кабачков есть ограничения
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Unsplash

Холодные закуски из кабачков вредны для людей с заболеваниями поджелудочной железы, печени, почек и кишечника, например, опасность может представлять кабачковая икра. Об этом «Ленте.ру» рассказал доцент кафедры индустрии общественного питания, гостиничного бизнеса и сервиса Университета Росбиотех Дмитрий Быстров.

«У холодных закусок [из кабачков — прим. Ленты.ру] есть ограничения для тех, кто имеет заболевания поджелудочной железы, печени, почек, кишечника, а также страдает от гипертонии. Кабачковая икра может представлять опасность для таких людей из-за содержания масла, томатов, моркови, уксуса и повышенного содержания соли», — сказал Быстров.

Салаты, в которые кладут сырые молодые кабачки, исключают при гастрите с повышенной кислотностью, так как в овоще содержатся эфирные масла, которые раздражают слизистую желудка и побуждают соляную кислоту интенсивнее выделяться, добавил он.

«Также такие салаты не рекомендуется есть при заболеваниях почек из-за сильного мочегонного эффекта. Высокое содержание солей калия в кабачках может способствовать образованию камней в почках, поэтому при этой болезни кабачок отваривают, чтобы снизить содержание калия», — пояснил специалист.

Он также рекомендовал тем, у кого нет проблем с желудочно-кишечным трактом и почками употреблять сырые кабачки: ведь в этих овощах содержатся витамин С, витамин А, лютеин и зеаксантин, которые полезны для здоровья глаз и сердечно-сосудистой системы.

Ранее жительница Пермского края вырастила на своем огороде кабачок весом 31 килограмм 550 граммов. Таких размеров плод достиг всего за 30 дней. По ее признанию, семена для гигантского овоща передала знакомая, которая установила в 2024 году рекорд России с кабачком весом почти 51 килограмм.

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