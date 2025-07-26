Россиянам рассказали о выплатах семьям к 1 сентября

Депутат Госдумы Говырин: Семьи с детьми имеют право на выплаты к 1 сентября

Семьи с детьми в некоторых российских регионах в 2025 году могут претендовать на единовременные выплаты к 1 сентября. Об этом в беседе с РИА Новости сообщил депутат Госдумы Алексей Говырин.

Как отметил парламентарий, такая мера распространяется только на определенные случаи. Речь идет не о массовой выплате, как это было в пандемийном 2021 году, а о целевых механизмах.

«В первую очередь, это возможность обналичивания остатка средств материнского капитала: если сумма, оставшаяся на сертификате, не превышает 10 тысяч рублей», — пояснил Говырин.

Он также добавил, что регионы предоставляют дополнительные меры поддержки. Так, в Москве многодетные или малоимущие семьи могут добиться выплаты в 13 257 рублей, в Санкт-Петербурге размер выплаты составит 10 000 рублей для многодетных, в Подмосковье ее стандартный размер — 3000 рублей, а для семей с низким доходом — 7000 рублей.

При этом во Владимирской области многодетным семьям предоставляется ежегодная социальная выплата в размере 5000 рублей для обеспечения детей школьной формой либо комплектом детской одежды для занятий и спортивной формой.

Для получения выплаты необходимо обратиться через МФЦ, портал Госуслуг или напрямую в отделение Социального фонда. Требуется стандартный пакет документов: паспорт, справка из школы, подтверждение статуса многодетной или малоимущей семьи. Заявление рассматривается в течение 10 рабочих дней, при положительном решении средства перечисляют в течение пяти дней.

Ранее сообщалось, что один из российских регионов расширил меры поддержки семей с детьми. Для будущих родителей действует чат-бот, при обращении в который можно получить информацию о мерах поддержки и записаться к специалисту.