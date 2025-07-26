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10:36, 26 июля 2025Россия

Семьи погибших при взрыве газа в Саратове получат компенсации

Губернатор: Семьи погибших при взрыве газа в Саратове получат по миллиону рублей
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Ирина Фенина / РИА Новости

Семьи погибших при взрыве газа в многоэтажном доме в Саратове получат компенсации. Об этом сообщил губернатор Саратовской области Роман Бусаргин в своем Telegram-канале.

«Принято решение выплатить семьям погибших в доме на улице Блинова материальную помощь по одному миллиону рублей. Средства направим из резервного фонда правительства Саратовской области», — написал он.

Бусаргин отметил, что на месте происшествия продолжается поисково-спасательная операция. По словам губернатора, пострадавшие также получат необходимую поддержку. Оценку ущерба проведут сразу после завершения аварийно-спасательных работ.

Ранее в июле Главное управление МЧС России по Саратовской области сообщило, что после взрыва в многоэтажном доме в Саратове пропали четыре человека, включая ребенка. Взрыв газа в жилом доме на улице Блинова в Саратове произошел утром 25 июля. В результате обрушились несколько этажей здания.

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