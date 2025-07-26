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12:51, 26 июля 2025Мир

В России допустили нападение НАТО к 2030 году

Азаров: Страны НАТО готовятся к нападению на Россию к 2030 году
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Bernadett Szabo / Reuters

Страны-участницы Североатлантического альянса (НАТО) готовятся к нападению на Россию к 2030 году. Атаку допустил бывший премьер-министр Украины Николай Азаров в интервью «АиФ».

Он отметил, что на Западе часто говорят, что к 2030 году НАТО необходимо подготовиться к нападению России. По словам Азарова, такие действия Москвы невозможны «с точки зрения логики».

«На самом деле, все наоборот. Если они с такой настойчивостью говорят, что Россия нападет, значит, они сами планируют подобные действия. Другого объяснения нет», — сказал бывший министр.

Ранее в июле премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что НАТО опасается готовности России к конфронтации с европейскими странами к 2027 году.

В том же месяце экс-депутат партии «Альтернатива для Германии» Ольга Петерсен допустила, что Североатлантический альянс намерен воевать с Россией до последнего украинца.

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