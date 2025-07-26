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09:42, 26 июля 2025Бывший СССР

Военкоры рассказали об охвате Купянска

«РВ»: Российские войска отрезают Купянск с северо-запада
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Александр Река / ТАСС

Вооруженные силы (ВС) России отрезают Купянск с северо-запада после взятия населенного пункта Московка. О продолжающемся охвате города сообщил Telegram-канал «Военкоры Русской Весны» («РВ»).

«Российские войска на днях вошли в Купянск с севера из Голубовки и Радьковки, а теперь еще и расширили зону контроля вокруг Московки, отрезая Купянск с северо-запада и проводя атаки с этого направления», — рассказал канал.

Там добавили, что на Украине признали продвижение ВС России на этом направлении. В районе Московки российские войска заняли до семи квадратных километров.

Ранее в июле эксперт Андрей Марочко рассказал, что ВС России с начала недели улучшили положение в Радьковке и заняли Голубовку под Купянском в Харьковской области.

В том же месяце «Канал визионера» связал действия российских войск с началом летнего наступления.

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