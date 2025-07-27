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16:23, 27 июля 2025Забота о себе

Россиянам напомнили важные правила обработки лесных грибов

Роспотребнадзор: Лесные грибы надо тщательно мыть и обрабатывать в день сбора
Наталья Обрядина
Наталья Обрядина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Michaela / Unsplash

Лесные грибы надо тщательно мыть и обрабатывать в день их сбора. Это и несколько других важных правил обработки грибов россиянам напомнили в Роспотребнадзоре, пишет РИА Новости.

В ведомстве предупредили, что одними из наиболее частых причин отравления является неправильная обработка съедобных грибов и их сбор в экологически неблагоприятных районах — делать это можно только вдали от дорог и промышленных предприятий. Также рекомендуется срезать их аккуратно и избегать перезревших или червивых экземпляров.

Обрабатывать грибы в Роспотребнадзоре посоветовали в день их сбора: тщательно промыть, перед приготовлением проварить в кипящей воде в течение 10 минут, затем слить отвар и еще раз промыть. «Это поможет значительно снизить содержание токсичных веществ», — объяснили в пресс-службе ведомства.

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Также в Роспотребнадзоре призвали россиян не покупать сушеные, маринованные или соленые лесные грибы на несанкционированных рынках или у непроверенных частных продавцов.

Ранее миколог Максим Дьяков рассказал о начале супергрибного сезона. Его начало не зависит от времени года: как только температура будет примерно плюс 18-24 градуса, повысится влажность подстилки, грибы пойдут, сообщил он.

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