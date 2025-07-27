В Германии сошел с рельсов поезд

Bild: На западе Германии сошел с рельсов поезд, есть жертвы и пострадавшие

На западе Германии недалеко от границы с Францией сошел с рельсов поезд, есть жертвы и пострадавшие. Об этом сообщает Bild.

Авария произошла в земле Баден-Вюртенберг, состав проходил через лесистый участок. Два вагона регионального экспресса Deutsche Bahn сошли с рельсов, всего в поезде было около ста человек, как минимум трое из них получили травмы, уточнил представитель полиции.

Пожарные и спасатели пытаются добраться до сошедших с рельс вагонов, чтобы вытащить пассажиров, часть из них оказалась заблокирована внутри. Пока неясно, что стало причиной аварии, одной из версий названы деревья на путях. Ведется расследование.

В феврале небольшой туристический поезд, следовавший по маршруту Ницца — Динь-ле-Бен, сошел с рельсов неподалеку от коммуны Сен-Бенуа в департаменте Альпы Верхнего Прованса. Крушение произошло после того, как поезд наехал на огромный камень, упавший на железнодорожное полотно. Жертвами стали туристки из России и Великобритании.