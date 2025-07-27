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13:29, 27 июля 2025Россия

В российском регионе появится новое военное училище

В Нижегородской области откроют высшее военное училище
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

В Нижегородской области появится высшее военно-инженерное командное училище. О предстоящем открытии сообщило правительство России.

Разместить учебное заведение в регионе планируют на базе 210-го межвидового регионального учебного центра Минобороны. Уточняется, что оно поможет увеличить подготовку и выпуск высококвалифицированных военных инженеров. Обучать будущих специалистов планируют с четом опыта проведения спецоперации на Украине.

Закончить все необходимые организационные мероприятия собираются к 1 сентября.

В июне стало известно, что в РФ задумали создать первое военное училище войск беспилотных систем. Открыть его планируют в 2027 году в Подмосковье.

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