В российском регионе появится новое военное училище

В Нижегородской области откроют высшее военное училище

В Нижегородской области появится высшее военно-инженерное командное училище. О предстоящем открытии сообщило правительство России.

Разместить учебное заведение в регионе планируют на базе 210-го межвидового регионального учебного центра Минобороны. Уточняется, что оно поможет увеличить подготовку и выпуск высококвалифицированных военных инженеров. Обучать будущих специалистов планируют с четом опыта проведения спецоперации на Украине.

Закончить все необходимые организационные мероприятия собираются к 1 сентября.

В июне стало известно, что в РФ задумали создать первое военное училище войск беспилотных систем. Открыть его планируют в 2027 году в Подмосковье.

