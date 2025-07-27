Вместо концерта Гергиева в итальянской Казерте провели проукраинский митинг

РЕН ТВ: Вместо концерта Гергиева в Казерте провели проукраинский митинг

Вместо концерта Валерия Гергиева у Королевского дворца в итальянской Казерте провели проукраинский митинг, сообщает РЕН ТВ.

«Немногочисленные люди с желто-голубыми флагами требуют отмены русской культуры, которую и без того уже здесь отменили, вопреки желанию итальянцев», — отмечает издание.

Организатором демонстрации стала вице-председатель Европарламента Пина Пичерно. Она призвала выходить к дворцу с флагами Европы и Украины.

Ранее в Италии отменили концерт Валерия Гергиева. Руководство Королевского дворца в Казерте решило не рисковать из-за споров о позиции дирижера и возможных протестов, которые на фоне его выступления могли организовать украинские ассоциации.