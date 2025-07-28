Лавров рассказал о войне России против Запада

Лавров: Россия впервые в одиночку воюет против всего Запада

В настоящее время Россия впервые за всю историю в одиночку ведет боевые действия против коллективного Запада. Об этом заявил министр иностранных дел Сергей Лавров, передает ТАСС.

«Дел у нас немало. Главное из этих дел — победить врага. Впервые за всю историю Россия воюет одна против всего Запада», — рассказал глава МИД РФ.

Также Лавров подчеркнул, что в отличие от прошлых мировых войн, сейчас у России нет союзников на поле боя, и потому стране необходимо рассчитывать только на собственные силы. «Полагаться надо на себя, нельзя допускать ни слабости, ни слабины», — добавил министр.

Ранее дипломат заявлял, что страны Европы стали частью «международного оборзения» по отношению к Москве. По словам Лаврова, власти европейских стран внушают гражданам «в духе геббельсовской пропаганды», что Россия является экзистенциальной угрозой.