Массовый сбой произошел в работе портала «Госуслуги»

В работе портала «Госуслуги» произошел сбой

В работе портала «Госуслуги» в понедельник, 28 июля, произошел массовый сбой. Об этом свидетельствуют данные сервиса Downdetector.

Жители нескольких российских регионов сообщают о сбоях как на сайте, так и в мобильном приложении. Жалобы поступают из Москвы, Санкт-Петербурга, Нижегородской области, Ханты-Мансийского автономного округа и Свердловской области.

В том числе пользователи жалуются на сбой личного кабинета, сервиса и оповещений.

Ранее хакеры из группировок Silent Crow и «Киберпартизаны BY» заявили об уничтожении информационной системы «Аэрофлота». В результате оказались отменены десятки рейсов.