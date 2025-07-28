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16:17, 28 июля 2025Интернет и СМИ

Массовый сбой произошел в работе портала «Госуслуги»

В работе портала «Госуслуги» произошел сбой
Анастасия Алимпиева
Анастасия Алимпиева (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

В работе портала «Госуслуги» в понедельник, 28 июля, произошел массовый сбой. Об этом свидетельствуют данные сервиса Downdetector.

Жители нескольких российских регионов сообщают о сбоях как на сайте, так и в мобильном приложении. Жалобы поступают из Москвы, Санкт-Петербурга, Нижегородской области, Ханты-Мансийского автономного округа и Свердловской области.

В том числе пользователи жалуются на сбой личного кабинета, сервиса и оповещений.

Ранее хакеры из группировок Silent Crow и «Киберпартизаны BY» заявили об уничтожении информационной системы «Аэрофлота». В результате оказались отменены десятки рейсов.

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