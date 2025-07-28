Мужчина проехал более трех тысяч километров ради спасения незнакомца

Banda B: Бразилец проехал более 3000 км, чтобы сдать костный мозг незнакомцу

В Бразилии мужчина по имени Ренату Перейра Линьярес проехал более 3000 километров ради спасения незнакомца, которому потребовался костный мозг. Об этом рассказало издание Banda B.

Несколько лет назад Линьярес пришел сдать кровь в Центр гематологии и гемотерапии, где увидел объявление о возможности стать донором костного мозга. Он обратился с этим вопросом к медсестре, после чего его внесли в соответствующий реестр. Через год бразильцу позвонили и сообщили, что его костный мозг требуется пациенту из другого штата.

В результате бразилец преодолел более трех тысяч километров, чтобы спасти жизнь незнакомцу. Причем в другой штат он отправился не один, а вместе с женой и 12-летней дочерью, которые признались, что очень гордятся им. Сам Линьярес отметил, что врачи несколько раз спрашивали его о готовности к этой процедуре, но он даже не сомневался в своем решении.

Ранее в Испании благодаря анонимному донору выжили семь человек. Он пожертвовал сразу несколько своих органов, в том числе и сердце.