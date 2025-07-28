На Украине арестовали двух граждан ЮАР за дезертирство

Двух граждан ЮАР арестовали на Украине по обвинению в дезертирстве

Два гражданина Южно-Африканской Республики были задержаны на Украине по подозрению в дезертирстве. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на местные издания.

Отмечается, что Йован Майнхардт и Тайрон Слабберт прибыли в республику, подписав шестимесячный контракт на работу парамедиками. Однако, после того, как их заставили проходить военную подготовку, они, покинув центр, попытались добраться до Польши.

Майнхардт и Слабберт были обвинены в нарушении контракта и дезертирстве, они находятся под арестом. Они считают, что их ввели в заблуждение в момент подписания контракта.

Ранее председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин назвал число иностранных наемников, участвующих в боевых действиях на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ). По его словам, следователи установили свыше 3,5 тысяч военнослужащих из 70 стран.