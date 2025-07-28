Названы лишенные возможности получить водительские права новые категории россиян

Психиатр Стежков: Расстройство психологического развития не даст получить права

Расстройство психологического развития в медицинской карте не даст россиянину получить водительские права с 1 сентября 2025 года. Эту новую категорию граждан страны, лишенную возможности управлять автомобилем, назвал российский психиатр Дмитрий Стежков, его слова приводит KP.RU.

Отмечается, что под указанное ограничения попадают россияне с аутизмом, атипичным аутизмом синдромами Ретта и Аспергера. «Аутист может проработать с вами за соседним столом много лет, и вы не догадаетесь, что с ним что-то не так. Но за рулем в любой момент и по любому поводу он может запаниковать — и натворить бед», — заявил специалист.

Также под ограничение попадают люди с нарушением цветового восприятия