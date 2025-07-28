Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
18:15, 28 июля 2025Россия

Названы лишенные возможности получить водительские права новые категории россиян

Психиатр Стежков: Расстройство психологического развития не даст получить права
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Расстройство психологического развития в медицинской карте не даст россиянину получить водительские права с 1 сентября 2025 года. Эту новую категорию граждан страны, лишенную возможности управлять автомобилем, назвал российский психиатр Дмитрий Стежков, его слова приводит KP.RU.

Отмечается, что под указанное ограничения попадают россияне с аутизмом, атипичным аутизмом синдромами Ретта и Аспергера. «Аутист может проработать с вами за соседним столом много лет, и вы не догадаетесь, что с ним что-то не так. Но за рулем в любой момент и по любому поводу он может запаниковать — и натворить бед», — заявил специалист.

Также под ограничение попадают люди с нарушением цветового восприятия

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Тысячи людей застряли в аэропортах из-за хакеров, атаковавших системы «Аэрофлота». Что делать тем, чьи рейсы отменили?

    В Китае стали платить сотни долларов ради демографии

    Известная российская юмористка упала в ванной и разбила голову

    Россиянин сбил ребенка на багги и скрылся с места преступления

    Обрушившийся в Астрахани многоквартирный дом сняли на видео с дрона

    Украинская штангистка отказалась от фото с россиянкой на первенстве Европы

    Обезьяны стали причиной давки в храме и погубили двух человек

    Названы лишенные возможности получить водительские права новые категории россиян

    Россиянка решила продать младенца за 300 тысяч рублей

    «Самая красивая спортсменка мира» ответила на критику откровенных нарядов

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости