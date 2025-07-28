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18:59, 28 июля 2025Силовые структуры

Новые технологии помогли следователям раскрыть давнюю расправу над россиянкой

Следствие раскрыло дело 2006 года о выброшенной из окна в Мегионе пенсионерке
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Жителю Ханты-Мансийского автономного округа предъявили обвинение в расправе над 60-летней пенсионеркой в 2006 году. Об этом сообщает региональное управление следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, 21 сентября 2006 года возле жилого дома города Мегион было найдено тело пенсионерки со связанными руками и заткнутым кляпом ртом. Потерпевшую выкинули из окна. С места преступления были изъяты вещественные доказательства. Благодаря новым технологиям спустя годы удалось установить причастность обвиняемого.

ДНК профиль совпал с ранее судимым местным жителем 1982 года рождения. В ходе допроса мужчина подробно рассказал о случившемся и дал признательные показания.

Ранее сообщалось, что российские полицейские спустя 27 лет раскрыли расправу над женщиной.

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