Популярный в 80-х аксессуар вернулся в моду

Vogue: Популярные в 1980-х годах колье с крестами вернулись в моду летом 2025-го

Популярный в 1980-х годах аксессуар вернулся в моду летом 2025 года. Об этом сообщается на сайте итальянской версии журнала Vogue.

Речь идет о колье и цепочках с крестами, которые в 80-х начали претерпевать глубокую эстетическую трансформацию. Так, помимо религиозных целей, они стали использоваться в декоративных. Например, в 1984 году на церемонии вручения наград MTV Video Music Awards певица Мадонна появилась в свадебном платье и указанном украшении.

Отмечается, что в этом сезоне ожерелья с крестами вновь оказались необходимым атрибутом тех, кто следит за трендами. Подобные изделия в том числе представлены брендами Dolce & Gabbana, Swarovski и Damiani.

Ранее в июле также сообщалось, что модные в 1990-х годах платья вновь стали трендом летом 2025-го.