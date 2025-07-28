Россияне высказались об отношении к ИИ-контенту

«ВКонтакте»: Большинство россиян оказались лояльны к ИИ-контенту

Четверть россиян оказались положительно настроены к контенту, создаваемому искусственным интеллектом (ИИ), а чуть более половины настроены к нему нейтрально. Об общей лояльности жителей России к ИИ стало известно из исследования «ВКонтакте».

Чаще всего ИИ-публикации нравятся молодежи до 24 лет. Лояльность возрастает, если автор дорабатывает контент вручную. Тем не менее, пользователи соцсети предпочитают чаще видеть оригинальный авторский, а не заимствованный контент: на таких авторов подписываются в три раза чаще.

Кроме того, более половины авторов контента думают о том, что использовать нейросети в качестве своего инструмента. 13 процентов публикующихся во «ВКонтакте» блогеров уже используют его — чаще всего в иллюстрациях, мемах, историях, клипах коротких текстах.

«ВКонтакте» отмечает, что пока нейросети используют немногие, но интерес к ним стремительно растет — особенно в иллюстрациях, обложках и текстах.

Почти две трети зрителей выразили уверенность, что способны распознать ИИ-контент. Главный его идентификатор — слишком идеальное или «гладкое» оформление.

Опрос был проведен в июне 2025 года, в нем приняли участие более 1000 пользователей из разных городов России.