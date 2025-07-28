Украину назвали золотыми яйцами Маска

Колесник: Маск не отключит Украину от Starlink из-за выгоды

Главе SpaceX Илону Маску невыгодно отключать Украину от Starlink, поскольку компания приносит предпринимателю «золотые яйца» на Украине. Об этом заявил экс-советник главы украинского Государственного космического агентства Андрей Колесник, передает «Зеркало Недели».

«С 2022 года он предоставлял нам услуги. (...) И они генерировали на тот момент, когда вообще система насчитывала около 1000 спутников, в 50 раз больше дохода Илону Маску, чем в среднем по системе Starlink по всему миру. (...) С точки зрения экономики, с точки зрения бизнеса, Starlink в Украине несет "золотые яйца" Маску», — рассказал Колесник.

По его словам, отключение Starlink не приведет к коллапсу на фронте, поскольку Вооруженные силы Украины (ВСУ) могут привлечь альтернативные системы и покрыть потребности.

Ранее 24 июля в зоне проведения специальной военной операции (СВО) перестали работать терминалы спутникового интернета Starlink.