Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
01:49, 28 июля 2025Россия

В Госдуме попросят ФАС проконтролировать рост цен на школьную форму

ТАСС: Депутат Нилов попросил ФАС проконтролировать рост цен на школьную форму
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов планирует обратиться в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) с просьбой принять меры против возможного спекулятивного повышения цен на школьную форму. Об этом сообщает ТАСС.

«У нас обычно, когда спрос растет, начинают заигрываться. Не стоит этого делать», — отметил депутат.

Он также обратил внимание, что многие вообще не могут собрать детей в школу и купить, тем более, школьную форму. «Поэтому надо помогать, а не злоупотреблять ростом цен», — заключил Нилов.

Ранее сообщалось, что один из российских регионов расширил меры поддержки семей с детьми. Для будущих родителей действует чат-бот, при обращении в который можно получить информацию о мерах поддержки и записаться к специалисту.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Отказ от российской нефти и газа и нулевые пошлины на американские товары. США и Евросоюз договорились о торговой сделке

    Во Франции сравнили с монстром российский подводный атомный крейсер

    Обнаружен ключ к борьбе с самой опасной формой рака простаты

    Мужчина с четырьмя любовницами развелся с первой женой голышом

    Женщинам объяснили причины боли во время анального секса

    Спасатели завершили поисковые работы после взрыва газа в Саратове

    В Госдуме попросят ФАС проконтролировать рост цен на школьную форму

    Раскрыта информация о вооружении исполнителей теракта в «Крокусе»

    Мединский высказался о возвращении детей на Украину

    Зеленскому предсказали конец политической жизни из-за недовольства народа

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости