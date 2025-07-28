В Госдуме попросят ФАС проконтролировать рост цен на школьную форму

ТАСС: Депутат Нилов попросил ФАС проконтролировать рост цен на школьную форму

Глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов планирует обратиться в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) с просьбой принять меры против возможного спекулятивного повышения цен на школьную форму. Об этом сообщает ТАСС.

«У нас обычно, когда спрос растет, начинают заигрываться. Не стоит этого делать», — отметил депутат.

Он также обратил внимание, что многие вообще не могут собрать детей в школу и купить, тем более, школьную форму. «Поэтому надо помогать, а не злоупотреблять ростом цен», — заключил Нилов.

Ранее сообщалось, что один из российских регионов расширил меры поддержки семей с детьми. Для будущих родителей действует чат-бот, при обращении в который можно получить информацию о мерах поддержки и записаться к специалисту.