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16:23, 28 июля 2025Бывший СССР

В Раде допустили преследование Зеленского антикоррупционными органами

Дубинский: НАБУ и САП могут представить обвинения Зеленскому и его окружению
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Jaimi Joy / Reuters

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и специальная антикоррупционная прокуратура (САП) могут представить обвинения президенту республики Владимиру Зеленскому и его окружению. Об этом предположил находящийся в СИЗО депутат Верховной Рады Александр Дубинский.

«Все удивляются молчанию Белого дома в отношении происходящего с НАБУ и САП. Но есть ли смысл говорить, если европейцы и без США отлично справляются с принуждением Зеленского вернуть все, как было? Тем более, если впереди подозрения НАБУ окружению Зеленского, депутатам Зеленского, а быть может, и самому Зеленскому?» — написал нардеп.

По его словам, таким образом для нового всплеска протестов НАБУ могут предоставить записи разговоров из квартиры бизнес-партнера Зеленского и совладельца студии «Квартал 95» Тимура Миндича, который подозревается в коррупции.

Ранее Дубинский рассказал, что Миндич сбежал за границу через Закарпатскую область. Как уточняет депутат, он покинул страну в среду, 18 июня.

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