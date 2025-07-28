В США назвали причину нового ультиматума Трампа России

Грэм: Трамп разочарован в Путине из-за продолжающихся атак России на Украину

Новый ультиматум президента США Дональда Трампа России связан с разочарованием из-за нежелания президента РФ Владимира Путина вести переговоры с Украиной. Такую причину на своей странице в социальной сети Х назвал американский сенатор Линдси Грэм (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга).

«Я полностью понимаю разочарование Трампа в связи с продолжающимися атаками России на Украину, что свидетельствует об отсутствии реального стремления сесть за стол переговоров. Путин серьезно просчитался в отношении Трампа», — написал он.

Политик также выразил надежду на то, что Китай, Индия и Бразилия «заплатят давно назревшую цену» за поддержку России. Грэм подчеркнул, что Конгресс готов помочь Трампу «в его усилиях по привлечению сторон к переговорам».

Ранее полковник американской армии в отставке Дуглас Макгрегор объяснил позицию Трампа по России. По его словам, это побуждает Евросоюз заключать выгодные для Штатов торговые сделки.