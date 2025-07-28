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10:52, 28 июля 2025Бывший СССР

Зеленского сравнили с загнанной в угол крысой

Медведчук: Зеленский представляет собой загнанную в угол крысу
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Remo Casilli / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский стал «загнанной в угол крысой», поссорившись и с Россией, и со странами Запада. Об этом заявил бывший глава партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», глава движения «Другая Украина» Виктор Медведчук, передает РИА Новости.

«Сегодня Зеленский представляет собой загнанную в угол испуганную крысу. Он ухитрился поссориться как с Россией, так и с коллективным Западом. Он еще надеется всех обмануть, надеется вернуть вчерашний день и триумфы, но это просто невозможно», — рассказал Медведчук.

По его словам, в подобное положение Зеленский попал ввиду своей ограниченности, некомпетентности, жадности и трусости. Помимо этого, как отметил Медведчук, атака на Национальное антикоррупционное бюро и специализированную антикоррупционную прокуратуру была совершена со стороны Зеленского, поскольку президент не контролировал их деятельность.

Ранее Медведчук заявил, что Владимира Зеленского можно поменять «хоть на попугая», но Западу это невыгодно, поскольку он может всех сдать. Помимо этого, политик заявил, что в отношениях с Евросоюзом и Великобританией хорошо прослеживаются коррупционные схемы на сотни миллиардов долларов.

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