Бывшего специалиста военного представительства обвинили в коррупции

СК: Возбуждено дело против экс-специалиста военного представительства Меньшикова

Бывшего ведущего специалиста военного представительства Андрея Меньшикова обвинили в коррупции. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Главном военном следственном управлении Следственного комитета (СК) России.

По данным ведомства, с 2013 по 2023 год во время выполнения государственного оборонного заказа Минобороны России с «Всероссийским научно-исследовательским проектно-конструкторским и технологическим институтом электромашиностроения» было заключено 20 многомиллионных контрактов на производство и поставку систем управления. Контроль возлагался на Меньшикова. В период с 2014 по 2020 год он получал взятки от генерального директора института Сергея Трусова на 7,5 миллиона рублей. За это Меньшиков оказывал покровительство при осуществлении контроля за исполнением контрактов.

Возбуждено дело по части 6 статьи 290 («Получение взятки в особо крупном размере») УК РФ.

Ранее стало известно, что в Ростовской области сотрудники ФСБ установили еще пятерых участников мошеннической схемы при выполнении гособоронзаказа на подшипниковых заводах.