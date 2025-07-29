Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
11:34, 29 июля 2025Силовые структуры

Бывшего специалиста военного представительства обвинили в коррупции

СК: Возбуждено дело против экс-специалиста военного представительства Меньшикова
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Vladimir Baranov / Globallookpress.com

Бывшего ведущего специалиста военного представительства Андрея Меньшикова обвинили в коррупции. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Главном военном следственном управлении Следственного комитета (СК) России.

По данным ведомства, с 2013 по 2023 год во время выполнения государственного оборонного заказа Минобороны России с «Всероссийским научно-исследовательским проектно-конструкторским и технологическим институтом электромашиностроения» было заключено 20 многомиллионных контрактов на производство и поставку систем управления. Контроль возлагался на Меньшикова. В период с 2014 по 2020 год он получал взятки от генерального директора института Сергея Трусова на 7,5 миллиона рублей. За это Меньшиков оказывал покровительство при осуществлении контроля за исполнением контрактов.

Возбуждено дело по части 6 статьи 290 («Получение взятки в особо крупном размере») УК РФ.

Ранее стало известно, что в Ростовской области сотрудники ФСБ установили еще пятерых участников мошеннической схемы при выполнении гособоронзаказа на подшипниковых заводах.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Медведев жестко ответил на призыв США к переговорам с Украиной. Что он сказал и почему это разозлило американский Конгресс?

    Бизнесмен попался на афере с организацией форума в российском регионе

    Возникли проблемы с самым большим пассажирским самолетом в мире

    Москвичам пообещали ненастье

    Вылетевший с Пхукета российский самолет вернулся в аэропорт из-за неисправности

    Российская чиновница посоветовала поехать на СВО страдающим от перебоев с интернетом

    ВС России взяли под контроль населенный пункт в Запорожской области

    Военный высказался о боеспособности ВСУ после приостановки ЕС финансовой помощи

    Россиянку приговорили к обязательным работам из-за светильника в виде креста на вечеринке

    Россиянин разработал хитрую схему похищения домашнего скота

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости