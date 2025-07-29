Глюкоза показала фото в трусах

Российская поп-исполнительница Наталья Чистякова-Ионова, выступающая под псевдонимом Глюкоза, показала фото без штанов. Соответствующий пост появился в ее Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), насчитывающем 2,5 миллиона подписчиков.

39-летняя певица снялась в облегающей кофте с воротом, которую сочетала с трусами-шортами. Также она надела рваные чулки и туфли на высоких каблуках и дополнила образ солнцезащитными очками с массивными линзами, поясом с шипами и париком с длинными волосами оттенка блонд.

В то же время знаменитость поделилась видео, где танцует в данном наряде.

Ранее в июле Глюкоза также снялась в рваном боди с голой грудью.