Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
11:18, 29 июля 2025Ценности

Глюкоза показала фото в трусах

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Кадр: @glukozamusic

Российская поп-исполнительница Наталья Чистякова-Ионова, выступающая под псевдонимом Глюкоза, показала фото без штанов. Соответствующий пост появился в ее Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), насчитывающем 2,5 миллиона подписчиков.

39-летняя певица снялась в облегающей кофте с воротом, которую сочетала с трусами-шортами. Также она надела рваные чулки и туфли на высоких каблуках и дополнила образ солнцезащитными очками с массивными линзами, поясом с шипами и париком с длинными волосами оттенка блонд.

В то же время знаменитость поделилась видео, где танцует в данном наряде.

Ранее в июле Глюкоза также снялась в рваном боди с голой грудью.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Медведев жестко ответил на призыв США к переговорам с Украиной. Что он сказал и почему это разозлило американский Конгресс?

    Бизнесмен попался на афере с организацией форума в российском регионе

    Возникли проблемы с самым большим пассажирским самолетом в мире

    Москвичам пообещали ненастье

    Вылетевший с Пхукета российский самолет вернулся в аэропорт из-за неисправности

    Российская чиновница посоветовала поехать на СВО страдающим от перебоев с интернетом

    ВС России взяли под контроль населенный пункт в Запорожской области

    Военный высказался о боеспособности ВСУ после приостановки ЕС финансовой помощи

    Россиянку приговорили к обязательным работам из-за светильника в виде креста на вечеринке

    Россиянин разработал хитрую схему похищения домашнего скота

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости