Кейт Мосс пробежалась перед камерой с голой грудью

Британская супермодель и актриса Кейт Мосс в откровенном виде снялась в рекламе новой коллекции французского бренда Saint Laurent. Соответствующая публикация появилась на странице креативного директора марки Энтони Ваккарелло в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

51-летняя манекенщица предстала на кадрах размещенного видео в нескольких образах. В том числе она пробежалась по пляжу в трусах и с голой грудью, которую прикрыла руками.

Знаменитость также запечатлели топлес в бассейне вместе с американской актрисой и манекенщицей Хлоей Севиньи. Отмечается, что за указанную съемку отвечал известный модный фотограф Мерт Алас.

Ранее в июле внешность Кейт Мосс на фото без макияжа описали в сети фразой «грустно видеть».