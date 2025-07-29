Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
20:49, 29 июля 2025Ценности

Кейт Мосс пробежалась перед камерой с голой грудью

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Mert Alas / Saint Laurent

Британская супермодель и актриса Кейт Мосс в откровенном виде снялась в рекламе новой коллекции французского бренда Saint Laurent. Соответствующая публикация появилась на странице креативного директора марки Энтони Ваккарелло в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

51-летняя манекенщица предстала на кадрах размещенного видео в нескольких образах. В том числе она пробежалась по пляжу в трусах и с голой грудью, которую прикрыла руками.

Знаменитость также запечатлели топлес в бассейне вместе с американской актрисой и манекенщицей Хлоей Севиньи. Отмечается, что за указанную съемку отвечал известный модный фотограф Мерт Алас.

Ранее в июле внешность Кейт Мосс на фото без макияжа описали в сети фразой «грустно видеть».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Мало не покажется никому». В угрозах Трампа России увидели опасность для всего мира

    У ВСУ начали кончаться дроны в Запорожской области

    Дрон ВСУ ударил по семье в российском регионе

    Совмещение Трампом бизнеса и президентства проанализировали

    Токаев отметил особую роль Эрдогана в урегулировании украинского конфликта

    Трамп оценил потенциальные санкции против России

    Жителей Подмосковья предупредили о ненастье

    Кейт Мосс пробежалась перед камерой с голой грудью

    Трамп назвал новый срок для достижения договоренностей по Украине

    Осужденному за геноцид Младичу отказали в досрочном освобождении

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости