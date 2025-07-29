Новый способ взыскания долгов за ЖКХ назвали опасным

Юрист Крохин: Онлайн-взыскание долгов за ЖКХ может оказаться опасным

Онлайн-взыскание долгов за услуги жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) может привести к злоупотреблениям в этой сфере. Опасной инициативу назвал председатель Московского жилищного союза, член комитета по ЖКХ Торгово-промышленной палаты РФ, юрист Константин Крохин в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

В зоне риска окажутся пожилые люди, которые редко пользуются онлайн-сервисами. Зачастую они даже не смогут заранее узнать, что против них возбуждено судебное производство. Это станет ясно лишь после списания денежных средств со счета.

«Очень опасная инициатива. Надеюсь, что она не будет принята во всероссийском масштабе. Поле большое для злоупотребления в этой сфере», — заключил Крохин.

Ранее Минстрой России начал эксперимент по взысканию долгов россиян за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) онлайн. В качестве основной цели эксперимента заявлено — сократить дебиторскую задолженность потребителей. Организации ЖКХ смогут обращаться к оператору Государственной информационной системы жилищно-коммунального хозяйства (ГИС ЖКХ). Система отправит запрос в Росреестр, будет уведомлять должника, собирать информацию и далее передавать данные в систему «Правосудие».