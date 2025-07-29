Песков назвал цели ударов по Украине

Песков: ВС России атакуют только военную и околовоенную инфраструктуру

Вооруженные силы Российской Федерации не наносят удары по гражданским объектам на Украине. Об этом рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Российская армия не наносит ударов по гражданским целям», — рассказал Песков.

По его словам, удары наносятся только по военной и околовоенной инфраструктуре.

Ранее Песков заявил, что Россия считает Китай, КНДР и Иран союзниками и согласна с их видением основ мироустройства. Таким образом он ответил на вопрос о роли, которую Россия отводит этим странам в противостоянии с Западом.