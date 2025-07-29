Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
13:13, 29 июля 2025Бывший СССР

Песков назвал цели ударов по Украине

Песков: ВС России атакуют только военную и околовоенную инфраструктуру
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Shatokhina Natalia / Globallookpress.com

Вооруженные силы Российской Федерации не наносят удары по гражданским объектам на Украине. Об этом рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Российская армия не наносит ударов по гражданским целям», — рассказал Песков.

По его словам, удары наносятся только по военной и околовоенной инфраструктуре.

Ранее Песков заявил, что Россия считает Китай, КНДР и Иран союзниками и согласна с их видением основ мироустройства. Таким образом он ответил на вопрос о роли, которую Россия отводит этим странам в противостоянии с Западом.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Банки стали лишать россиян доступа к деньгам. За что?

    Иностранец получил большой срок за попытку ввезти в Россию наркотики в анальном отверстии

    Россиянка проспала свою остановку и стала жертвой смертельного изнасилования

    Кремль выразил сожаление из-за действия Европы

    Российского пловца дисквалифицировали за допинг

    Песков назвал цели ударов по Украине

    ВСУ атаковали перевозившего гуманитарный груз на лодке волонтера

    Шаляпин отреагировал на звание альфонса

    Украина запустила по российским объектам крылатую ракету большой дальности

    Российские онкологи спасли пациента с гигантской опухолью

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости