Работающие россияне пожаловались на отсутствие помощи при стрессе

«Зарплата.ру»: Россиянам пришлось справляться со стрессом на работе в одиночку

Большинство россиян вынуждены справляться со стрессом на работе в одиночку, а работодатели практически не предлагают им никакой помощи. Об этом свидетельствуют результаты исследования сервиса «Зарплата.ру» и Русской Школы Управления (РШУ). Копия материала есть в распоряжении редакции «Ленты.ру».

Больше трети сотрудников (34 процента) предпочитает молчать о стрессе. Только 8 процентов говорит об этом своему руководителю, 22 — коллегам. В основном россияне делятся своими переживаниями вне работы: с семьей или друзьями это обсуждают 36 процентов участников опроса.

Каждый десятый респондент рассказал, что у него на работе есть программа поддержки ментального здоровья. При этом среди них только 4 процента когда-либо ей пользовались. А в большинстве случаев (90 процентов) подобных программ не существует вовсе.

Участники опроса назвали несколько мер, которые могут помочь справиться со стрессом и выгоранием (они могли выбрать несколько вариантов ответа). 72 процента считают, что за переработки нужно доплачивать, 50 процентов полагают, что компания должна оплачивать консультации с психологом, 40 процентов полагают, что нужно устраивать разгрузочные дни без рабочих контактов. Еще 16 процентов уверены, что работникам нужно предоставлять право отказаться от участия в совещаниях при перегрузке, за исключение переработок и равномерное распределение нагрузки выступил каждый десятый респондент.

Ранее психотерапевт, психолог сервиса «Ясно» Мария Игнатьева заявила, что некоторые популярные методы борьбы со стрессом, включая импульсивный шопинг, не помогут справиться с ним. Еще одним бесполезным методом борьбы со стрессом она назвала злоупотребление высококалорийными продуктами: чипсами, сладостями, фастфудом. Не поможет справиться со стрессом и алкоголь, заверила Игнатьева.