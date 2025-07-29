Раскрыты подробности о личности арестованного за госизмену россиянина Салтыковского

Арестованный за госизмену Салтыковский оказался профессором РЭУ им. Плеханова

Арестованный по делу о госизмене 60-летний Вадим Салтыковский оказался профессором Российского экономического университета (РЭУ) им. Плеханова. Подробности о личности фигуранта уголовного дела в своем Telegram-канале сообщает «Осторожно, новости».

По данным издания, профессор является доктором наук, он вел в университете курсы по мировой экономике. Долгое время Салтыковский занимал руководящие должности в институте экономики и был заместителем председателя комитета по экономическому сотрудничеству со странами Азии и Океании при Торгово-промышленной палате.

О задержании Салтыковского в Москве сотрудниками ФСБ стало известно 29 июля.