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14:13, 29 июля 2025Силовые структуры

Раскрыты подробности о личности арестованного за госизмену россиянина Салтыковского

Арестованный за госизмену Салтыковский оказался профессором РЭУ им. Плеханова
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)
Вадим Салтыковский

Вадим Салтыковский. Фото: РЭУ им. Плеханова

Арестованный по делу о госизмене 60-летний Вадим Салтыковский оказался профессором Российского экономического университета (РЭУ) им. Плеханова. Подробности о личности фигуранта уголовного дела в своем Telegram-канале сообщает «Осторожно, новости».

По данным издания, профессор является доктором наук, он вел в университете курсы по мировой экономике. Долгое время Салтыковский занимал руководящие должности в институте экономики и был заместителем председателя комитета по экономическому сотрудничеству со странами Азии и Океании при Торгово-промышленной палате.

О задержании Салтыковского в Москве сотрудниками ФСБ стало известно 29 июля.

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