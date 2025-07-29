Российский депутат похвастался гигантскими помидорами

Депутат заксобрания Челябинской области Пырсиков вырастил гигантские помидоры

Депутат заксобрания Челябинской области Дмитрий Пырсиков похвастался гигантскими помидорами. Соответствующий пост появился на его странице во «ВКонтакте».

«Друзья, спешу поделиться невероятной новостью! Лично вырастил в своей теплице настоящих гигантов — помидоры весом почти 850 граммов!» — заявил Пырсиков.

Так, российский депутат рассказал, что удачному урожаю поспособствовал идеальный микроклимат. Кроме того, для выращивания овощей, по его словам, потребовались семена высокого качества, уход за рассадой, ранняя высадка, два обогревателя в теплице, полив через день, удобрение почвы гуматом, а также нервы. «Да, вырастить такой урожай — это настоящее искусство!» — подчеркнул Пырсиков.

Ранее сообщалось, что жительница Пермского края вырастила на своем огороде гигантский овощ размером с ребенка и показала урожай на фото.