Тревел-блогер сравнил вьетнамскую деревню с русской глубинкой фразой «нам не привыкнуть»

Российский тревел-блогер Алексей Кутовой сравнил вьетнамскую деревню с русской глубинкой фразой «нам не привыкнуть». Об этом он рассказал в личном блоге на платформе «Дзен».

По его словам, в деревне во Вьетнаме в домах пахнет сыростью, а одежда после стирки не высыхает из-за влажности и дождей, которые идут неделями. «Для местных это норма, а нам к такому точно не привыкнуть», — объяснил автор.

В русской же деревне, заметил блогер, пахнет травой, навозом и дымом от костра. Разница также в том, что в России жители маленьких населенных пунктов часто жалуются на отсутствие работы, а во Вьетнаме местные приспособились и продают рис, кукурузу или рыбу.

«Как будто различий между вьетнамской и российской деревней не так уж и много. Но все же там люди выглядят более позитивными и жизнерадостными», — заключил Кутовой.

Ранее этот же блогер раскрыл, сколько потратил денег за 2,5 года путешествий. В общей сложности турист посетил восемь стран, а стоимость таких поездок обошлась ему в миллионы рублей.