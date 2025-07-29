В Грузии заявили о желании стран Прибалтики втянуть Тбилиси в противостояние с Москвой

Вольский: Страны Прибалтики пытаются втянуть Тбилиси в противостояние с Москвой

Страны Прибалтики пытаются втянуть Грузию в противостояние с Россией. Об этом заявил первый вице-спикер парламента республики Георгий Вольский, передает ТАСС.

Он добавил, что идея Эстонии, Латвии и Литвы заключается в уменьшении угрозы для региона втягиванием Грузии в конфликт с Россией.

«По этому сценарию они иногда санкции будут вводить, иногда будут делать громкие заявления, иногда приедут и призовут нашу молодежь к кровопролитию — мы это видим», — рассказал Вольский.

Ранее спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили заявил, что Запад планирует в будущем вмешиваться в выборы в Грузии и инициировать новые протесты в стране. По его словам, европейские дипломаты «сняли свои посольские мантии» и нарушили Венскую конвенцию о дипломатических сношениях 1961 года.