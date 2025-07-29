В России бойцу СВО разрешили подать документы в избирком с передовой

В Орле разрешили бойцу СВО Филимонову подать документы в избирком с передовой

В Орле разрешили бойцу специальной военной операции (СВО) Михаилу Филимонову подать документы в избирком прямо с передовой. Об этом стало известно «Коммерсанту».

По сведениям «Ъ», Орловский областной суд позволил участнику спецоперации представить документы для выдвижения на выборы в горсовет Орла дистанционно. По закону, у Филимонова не было такой возможности, однако он добился права действовать через официального представителя. Эксперт допустил, что подобный прецедент возник из-за необходимости создания преференций для участников СВО.

До этого сообщалось, что секретарь Генсовета «Единой России» Владимир Якушев предложил бойцу спецоперации Андрею Манухину возглавить список партии на выборах в Думу Ростова-на-Дону.