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08:24, 29 июля 2025Россия

В России бойцу СВО разрешили подать документы в избирком с передовой

В Орле разрешили бойцу СВО Филимонову подать документы в избирком с передовой
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Sergey Elagin / Business Online / Global Look Press

В Орле разрешили бойцу специальной военной операции (СВО) Михаилу Филимонову подать документы в избирком прямо с передовой. Об этом стало известно «Коммерсанту».

По сведениям «Ъ», Орловский областной суд позволил участнику спецоперации представить документы для выдвижения на выборы в горсовет Орла дистанционно. По закону, у Филимонова не было такой возможности, однако он добился права действовать через официального представителя. Эксперт допустил, что подобный прецедент возник из-за необходимости создания преференций для участников СВО.

До этого сообщалось, что секретарь Генсовета «Единой России» Владимир Якушев предложил бойцу спецоперации Андрею Манухину возглавить список партии на выборах в Думу Ростова-на-Дону.

ЖЗЛ
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