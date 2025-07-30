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19:24, 30 июля 2025Интернет и СМИ

Артемий Лебедев назвал самый большой подарок Запада России

Блогер Лебедев: Запад сделал большой подарок России, показав свое настоящее лицо
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Блогер и дизайнер Артемий Лебедев рассказал о самом большом подарке, который Запад сделал для России. Об этом он порассуждал в выпуске обзора новостей, доступном в соцсети «ВКонтакте».

По словам блогера, большинство россиян, уехавших в Европу, вернулись в Россию, так как столкнулись там с неуважительным отношением к мигрантам. Лебедев уточнил, что в западных странах им не собирались давать местное гражданство. Кроме того, состоятельные люди из России могли лишиться своих денег в Европе из-за национальности, добавил дизайнер.

«Самый большой подарок, который Запад сделал для России, — это он показал свое настоящее лицо. Спасибо, мы его увидели, больше такого ужаса мы видеть не хотим. Поэтому дальше будем заниматься развитием своей собственной страны», — заключил блогер.

Ранее Лебедев, посетивший все страны, назвал самое бессмысленное место на земле. Таковым он счел Нахичеванскую Автономную Республику.

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