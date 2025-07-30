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08:02, 30 июля 2025Россия

Беспилотник ВСУ врезался в многоэтажку в российском городе

В Белгороде беспилотник ВСУ врезался в многоэтажный дом, повреждены три квартиры
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

Беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) врезался в многоэтажный дом в Белгороде. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По информации издания, дрон врезался в дом на юге города. Из-за атаки оказались повреждены минимум три квартиры — в них повреждения получили остекление и балконы. Информации о пострадавших пока нет, на месте происшествия работают сотрудники экстренных служб.

«По предварительной информации, пострадавших нет. В результате детонации повреждены остекление порядка 10 квартир и фасад. Осколками посечены 24 автомобиля. Подомовой обход продолжается», — сообщил впоследствии губернатор Вячеслав Гладков.

В ночь на среду, 30 июля, Минобороны сообщало об отражении атаки ВСУ на Брянскую область. Информации о налете беспилотников на Белгородскую область не было. Вечером 29 июля атаку ВСУ отразили в Орловской области.

Как сообщал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, за последние сутки из-за обстрелов ВСУ пострадали 11 человек. За июль травмы из-за атак противника получили 139 человек, 12 из которых — дети.

ЖЗЛ
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