Дмитриев назвал главных врагов американского доллара

Угрозу для доллара США несут не страны БРИКС, а сторонники использования санкций как оружия. Об этом заявил спецпредставитель президента РФ по экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев, пишет ТАСС.
По его словам, такие политики превращают доллар в оружие с помощью бесконечных и неэффективных санкций.
«Самая большая угроза для доллара США не БРИКС, а такие, как Байден», — назвал он главных врагов доллара.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что ведет переговоры насчет пошлин для стран БРИКС.