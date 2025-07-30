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23:50, 30 июля 2025Россия

Дмитриев назвал главных врагов американского доллара

Дмитриев: Сторонники санкций являются главной угрозой для американского доллара
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Угрозу для доллара США несут не страны БРИКС, а сторонники использования санкций как оружия. Об этом заявил спецпредставитель президента РФ по экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев, пишет ТАСС.

По его словам, такие политики превращают доллар в оружие с помощью бесконечных и неэффективных санкций.

«Самая большая угроза для доллара США не БРИКС, а такие, как Байден», — назвал он главных врагов доллара.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что ведет переговоры насчет пошлин для стран БРИКС.

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