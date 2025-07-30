Голосование по НАБУ назвали определяющим в вертикали власти Зеленского

«Страна.ua»: Голосование по НАБУ определит дальнейшую политику на Украине

Голосование в Верховной Раде по возвращению полномочий Национальному антикоррупционному бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуре (САП) определит дальнейшие события в республике и может повлиять на вертикаль власти президента Владимира Зеленского. Такое мнение высказывает издание «Страна.ua».

«Cейчас во власти существуют два подхода. Первый транслирует условная "партия успокоения". Она доказывает, что ничего страшного в принципе не произошло и не произойдет. (...) Однако существует и ровно обратное мнение о том, что принятие законопроекта о возвращении полномочий НАБУ и САП приведет к обрушению всей вертикали власти Зеленского», — пишет издание.

Как отмечает «Страна», Зеленский, вернув полномочия антикоррупционным ведомствам, дождется успокоения Европы и отвлечения внимания, после чего вернется к теме контроля над НАБУ и САП. Другой вариант — НАБУ и САП могут начать заводить дела против ближайшего окружения Зеленского, что приведет к распаду фракции «Слуга народа» и потере власти Банковой над Радой.

Ранее правоохранительный комитет Верховной Рады поддержал законопроект Зеленского о возвращении полномочий НАБУ и САП. Нардеп Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) добавил, что голосование в зале парламента состоится 31 июля.