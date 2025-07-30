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11:47, 30 июля 2025Ценности

Назван самый популярный модный бренд в мире

Lyst: Итальянский бренд Miu Miu назван самым популярным брендом в мире
Мария Винар

Фото: IMAGO / Manfred Segerer / Globallookpress.com

Платфома Lyst, специализирующаяся на анализе потребительского поведения в фэшн-индустрии, назвала самый популярный модный бренд в мире. Об этом сообщает издание Hypebae.

Испанская марка Loewe уступила первое место итальянскому бренду Miu Miu, спустившись на вторую строчку рейтинга. На третьем месте расположились Saint Laurent, а на четвертом и пятом — Prada и Coach. Шестые и седьмые позиции достались The Row и COS. Замыкают список Chloe, Bottega Veneta и Moncler.

Кроме того, в своем отчете аналитики платформы выделили три бренда, которые заслуживают отдельного внимания. Так, в этом перечне оказались Pucci, Rohe и Jacques Marie Mage.

Платформа Lyst регулярно предоставляет ежеквартальный рейтинг самых популярных брендов и товаров. Аналитики компании анализируют поведение пользователей, в том числе поиск и просмотр продуктов, продажи, а также упоминания в социальных сетях, статистику активности и вовлеченности по всему миру за трехмесячный период.

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